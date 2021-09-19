Нетрезвый арбитр не мог удержать равновесие на детском турнире. Видео
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Нетрезвый судья не мог удержать равновесие во время работы на матче «Академия Харламова» – «Спартак-Спорттех» на детском хоккейном турнире, сообщает телеграм-канал Baza. Арбитр держался за бортик, чтобы не упасть, а когда наклонился за шайбой, то упал и прокатился по льду.
Напомним, что в мае на детском хоккейном турнире, проходящем в Саратове, была массовая драка. В конце встречи между командами 2009 года рождения — «Айсбергом» из Горячего Ключа и «Олимпом» из Самары — произошло нарушение правил со стороны самарских хоккеистов. Игроки бросили клюшки и решили выяснить отношения. Затем, в момент розыгрыша штрафного, игроки «Олимпа» набросились на хоккеистов «Айсберга». Драку разнимали судьи и родители.
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