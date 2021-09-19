Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нетрезвый арбитр не мог удержать равновесие на детском турнире. Видео

Нетрезвый арбитр не мог удержать равновесие на детском турнире. Видео
Комментарии

Нетрезвый судья не мог удержать равновесие во время работы на матче «Академия Харламова» – «Спартак-Спорттех» на детском хоккейном турнире, сообщает телеграм-канал Baza. Арбитр держался за бортик, чтобы не упасть, а когда наклонился за шайбой, то упал и прокатился по льду.

Напомним, что в мае на детском хоккейном турнире, проходящем в Саратове, была массовая драка. В конце встречи между командами 2009 года рождения — «Айсбергом» из Горячего Ключа и «Олимпом» из Самары — произошло нарушение правил со стороны самарских хоккеистов. Игроки бросили клюшки и решили выяснить отношения. Затем, в момент розыгрыша штрафного, игроки «Олимпа» набросились на хоккеистов «Айсберга». Драку разнимали судьи и родители.

Новость по теме
На детском турнире в Саратове между командами произошла массовая драка. Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021