Коварж — об уходе из «Автомобилиста»: с семьёй не прощаются, поэтому я говорю — до встречи

Экс-голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж выступил с обращением перед матчем екатеринбургского клуба с ЦСКА. Встреча проходит в эти минуты в Екатеринбурге, и к 12-й минуте хозяева ведут в счёте — 1:0.
«Дорогие друзья! Екатеринбург стал мне родным городом, а вы все — частью моей семьи. Я всегда с огромной радостью возвращался в Екатеринбург на каждый сезон. К сожалению, наступает момент, когда нужно попрощаться и сказать «До свидания!». Хочу сказать спасибо всем тренерам, с которыми я работал, спасибо руководству клуба за доверие, спасибо всем партнёрам. И отдельное спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку на протяжении всего сезона!
Екатеринбург стал для меня семьёй. С семьёй не прощаются, поэтому я говорю — до встречи!», — обратился Коварж к болельщикам перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА.
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