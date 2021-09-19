Главный специалист по судейству ФХМ: вероятно, арбитр был пьян. Больше он судить не будет

Главный специалист по судейству Федерации хоккея Москвы Игорь Светилов прокомментировал инцидент с нетрезвым арбитром на детском хоккейном турнире.
«По всей вероятности, этот судья был пьян. Мне позвонили, я экстренно приехал, потому что всё могло закончиться не очень хорошо, ведь второй арбитр Никита Бабинцев — довольно молодой. Впервые за 20 лет я с таким столкнулся, коллектив у нас нормальный. Весь коллектив судей ФХМ находится в недоумении, как такое могло произойти.
Молодое поколение, мальчик остался без матери в раннем возрасте, возможно, эта ситуация отразилась на его воспитании. Имя этого судьи называть не буду, но больше он судить не будет. Он немного не рассчитал свои возможности, я с ним разговаривал, почему так произошло. Самое главное, невозможно было понять, что он в таком состоянии, пока он не вышел на лёд. У нас судит его брат, я с ним разговаривал. Он тоже не может понять, как такое произошло», – сказал Светилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 19 сентября 2021
-
15:52
-
15:10
-
14:46
-
14:08
-
13:27
-
13:19
-
13:00
-
12:52
-
11:50
-
11:32
-
11:10
-
10:57
-
10:25
-
09:36
-
09:21
-
08:40
-
08:23
- 18 сентября 2021
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
22:15
-
22:00
-
21:40
-
21:25
-
21:12
-
21:10
-
20:50
-
20:31
-
20:30
-
20:12
-
19:44
-
19:24
-
19:23