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Главный специалист по судейству ФХМ: вероятно, арбитр был пьян. Больше он судить не будет

Главный специалист по судейству ФХМ: вероятно, арбитр был пьян. Больше он судить не будет
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Главный специалист по судейству Федерации хоккея Москвы Игорь Светилов прокомментировал инцидент с нетрезвым арбитром на детском хоккейном турнире.

«По всей вероятности, этот судья был пьян. Мне позвонили, я экстренно приехал, потому что всё могло закончиться не очень хорошо, ведь второй арбитр Никита Бабинцев — довольно молодой. Впервые за 20 лет я с таким столкнулся, коллектив у нас нормальный. Весь коллектив судей ФХМ находится в недоумении, как такое могло произойти.

Молодое поколение, мальчик остался без матери в раннем возрасте, возможно, эта ситуация отразилась на его воспитании. Имя этого судьи называть не буду, но больше он судить не будет. Он немного не рассчитал свои возможности, я с ним разговаривал, почему так произошло. Самое главное, невозможно было понять, что он в таком состоянии, пока он не вышел на лёд. У нас судит его брат, я с ним разговаривал. Он тоже не может понять, как такое произошло», – сказал Светилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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