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«Спартак» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
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Вайсфельд: московскому «Динамо» здорово помогают игроки, от которых никто не ждал подвигов

Вайсфельд: московскому «Динамо» здорово помогают игроки, от которых никто не ждал подвигов
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Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в исполнении московского «Динамо».

«Начнём с того, что у «Динамо» команда, как всегда, неплохая. У клуба есть возможность собирать сильный состав. Но сейчас суть их успеха, по-моему, такая же, как и в «Салавате Юлаеве», кстати, тоже пока идущем без поражений. В обеих командах лидерам очень здорово помогают игроки, от которых подвигов никто не ждал.

Например, Николай Чебыкин — шесть шайб в шести матчах! Посмотрим, конечно, как долго он сможет такую игру демонстрировать, но в любом случае это впечатляет. Я уверен, что ни один специалист подобного всплеска результативности у Чебыкина не предвидел. Это реальный бонус, приличный вклад в рывок «Динамо».

Дмитрий Рашевский в 20 лет также показывает очень хороший хоккей. Вообще, в «Динамо» так называемая «вторая волна» здорово играет. При том, что и лидер атак бело-голубых Вадим Шипачёв тоже в полном порядке, возглавляет список бомбардиров КХЛ.

Ещё один момент — Бочаров более стабильно действует в воротах. Сейчас Иван — явный первый номер в команде, а опытный Ерёменко, как, видимо, и планировалось, его подстраховывает», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

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