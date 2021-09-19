Коварж: кажется, за 10 лет я сыграл больше всех вратарей в Европе. Колено отреагировало

Экс-голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж поделился мнением о причинах, из-за которых у него возникли проблемы со здоровьем.



«Не связываю ли я проблемы со здоровьем с форсированием выхода на лёд? Повторюсь, я не врач, но мне так не кажется. Я ещё до сборов в Екатеринбурге катался шесть недель в Чехии, и всё было нормально, не было ощущения, что с коленом что-то плохое. Не думаю, что поторопился выходить на лёд, наоборот, я думал, что долгая пауза была и уже пора начать работать на льду. Просто, наверное...



Вы, журналисты, посчитайте, сколько вратарей за последние 10 лет сколько матчей сыграли в Европе. Мне кажется, что за 10 лет последних, может, даже 13, никто в Европе больше матчей не сыграл. И это, наверное, одна из больших причин, почему колено так отреагировало», — передаёт слова Коваржа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.