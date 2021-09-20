Олкинуора, Диц, Плотников и Рашевский — лучшие игроки третьей недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков третьей недели чемпионата.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Юхо Олкинуора («Металлург» Мг), одержавший с командой три победы в трех матчах. По воротам Олкинуоры был нанесено 92 броска, из которых он отразил 93,48%.

Лучшим защитником в седьмой раз в карьере признан Даррен Диц («Барыс»), набравший 3 (2+1) очка в трех матчах. Защитник не завершил ни один матч с отрицательным показателем полезности, при общем значении «+1».

Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Сергей Плотников (ЦСКА), набравший 7 (5+2) очков в трех матчах.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), набравший 2 (2+0) очка в двух матчах недели. Среднее игровое время нападающего составило 13 минут и 7 секунд, а в игре с «Адмиралом» 20-летний форвард оформил дубль.