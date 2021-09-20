Нападающий «Сибири» Антон Ведин забросил первую шайбу в КХЛ

В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и китайским «Куньлунь Ред Стар». На 14-й минуте второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев.
Первую шайбу в игре на 28-й минуте забросил шведский нападающий «Сибири» Антон Ведин. Этот гол стал первым для хоккеиста в КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, «Сибирь» подписала однолетний контракт с Вединым в мае 2021 года. Практически всю карьеру 28-летний форвард провёл в шведском «Тимро», где выступал по 2019 год. В 2019 году подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго», но большую часть сезона отыграл в АХЛ за фарм-клуб, набрав в 31 игре 17 (7+10) очков. Антон сумел дебютировать в НХЛ – четыре матча за «Чикаго».
Проведя сезон в Северной Америке, форвард вернулся обратно в Швецию в «Тимро». В чемпионате-2020/2021 на его счету 44 матча и 34 (19+15) очка.
В нынешнем сезоне Ведин провёл четыре встречи.
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