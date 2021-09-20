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Одетт забросил шайбу в матче с «Ак Барсом», проехав от своих ворот через всю площадку

Одетт забросил шайбу в матче с «Ак Барсом», проехав от своих ворот через всю площадку
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«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречается с подмосковным «Витязем». Игра проходит в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». На 19-й минуте встречи счёт 1:1.

Канадский нападающий гостей Даниэль Одетт отличился на 13-й минуте, подхватив шайбу у своих ворот и проехав с ней через всю площадку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в шести матчах за «Витязь», набрав 6 (5+1) результативных баллов.

Первую шайбу в матче забросил Артур Бровкин на 3-й минуте, воспользовавшись передачей от Александра Бурмистрова.

«Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции, «Витязь» расположился на 11-м месте Запада.

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