Вудкрофт: победа над «Трактором» — только начало. Эта игра придаст нам уверенность

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итоги встречи с «Трактором» (5:0).
«Команда вышла голодной, заряженной. Сегодня хорошо реализовывали голевые моменты, отлично действовали в нейтральной зоне, не давали сопернику развернуться. Каждый внёс свой вклад в победу. Вся команда проделала прекрасную работу. Например, было много блокированных бросков. Также хорошо работали клюшками. И наш вратарь сыграл великолепно.
Это только начало. Каждая игра – новый вызов для нас. Сегодня проявили себя хорошо. В предыдущей игре с «Салаватом» команда тоже создала много моментов, но не реализовала их. Мы поговорили об этом. Договорились играть более агрессивно. И это игра придаст нам уверенность.
Мы уже говорили об этом. Мы и в Уфе хорошо играли в большинстве, но немного не везло, шайба попадала и в штангу, и перекладину. Мы кое-что поменяли и это сработало. Например, можете посмотреть на гол Граоваца, он получился необычным. Хотим, чтобы угроза исходила от любого игрока команды. Я рад, что забрасывали в большинстве.
Алексей Колосов сегодня сыграл первый матч «на ноль» в новом сезоне. Много ли значит то, что команда не пропустила? После возвращения Колосов стал одним из самых важных игроков. Он проводит безупречные матчи. Радует, как уверенно он играет. И Алексей действует с большим желанием показать свои возможности. Добавлю, что команда ему помогает, полевые игроки блокируют броски.
За счёт чего можно будет взять реванш у «Автомобилиста» в следующем матче? Это просто. Благодаря победе», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.
- 20 сентября 2021
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