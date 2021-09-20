Главный тренер «Трактора» прокомментировал разгромное поражение от минского «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (0:5).



«Не получилось сыграть в свою игру. Начали первые смены неплохо, были моменты, но не смогли их реализовать. Соперник наказал нас за наши ошибки – пропустили голы. Эмоции где-то перехлестнули, стали играть не по заданию, нахватали ненужных удалений, ошибок наделали в обороне. К сожалению, проиграли. Завтра есть выходной, для нас важно восстановиться. Разберём игру, ошибки, и будем готовиться к следующему матчу.



Ошибка Вилла — ошибка? Нет, ошибкой не считаем. Эмиль хорошо сыграл встречу, но совсем недавно начал тренироваться после тяжёлой болезни. Поэтому не считаю, что выбор был сделан неправильный. Роман сыграл здорово. Ещё раз повторюсь, что мы наделали грубых ошибок в обороне и соперник реализовал эти моменты.



«Трактор» нанёс 31 бросок по воротам Алексея Колосова? Где-то удачнее действовал вратарь, плюс соперник лучше сыграл на пятаке. Не успевали где-то на отскоки и добивания. В общем, где-то не хватило свежести.



«Трактор» в прошлом сезоне очень успешно играл в меньшинстве. Что в этом сезоне не получается? Уделяем игре в неравных составах внимание. Что-то получается, что-то нет. Будем разбирать. Только через работу доносить до ребят, чтобы действовали более уверенно и надёжно.



Почему не меняли Романа Вилла после четвёртой и пятой пропущенной шайбы? Рома играл уверенно. Повторюсь, именно командные действия в обороне привели к пропущенным голам», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».