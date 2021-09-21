Леонтьев — о поражении от «Сочи»: не знаю, какой ещё нужен всплеск. Команда переживает

Главный тренер «Нефтехимика" Олег Леонтьев подвёл итоги встречи с «Сочи» (0:1).



«При неплохой игре, нам не хватило одного гола. Мы создали много моментов, заработали много большинства, но не хватило реализации. Претензий к ребятам нет. Все выкладывались, все здорово играли, но, тем не менее, мы сегодня ничего не заработали для турнирной таблицы.



Возвращение Секстона и Гудачека в состав? Посмотрим. Естественно, ротация будет. Мы ждём от них результативной игры. Вернутся и мы посмотрим, как дальше они будут биться за наш клуб. Ещё раз повторю, что сегодня ребята создали очень много моментов, но ворота были для нас заколдованными.



Чего сегодня не хватило в атаке? Наверное, хитрости. Смелкалку включать, мастерство. У нас были такие моменты, из которых мы обязаны были выжимать голы. Лучше бывают моменты, если только бросаешь в пустые ворота. У соперника отлично сыграл вратарь. Не смогли мы его пробить.



Возможно команде сегодня не хватило эмоций? Нет. Лавка сегодня жила. Ребята подбадривали друг друга. Мне это очень понравилось. Не знаю, какой ещё нужен эмоциональный всплеск. Мы после игры уже поговорили. Видно, что команда сожалеет, переживают ребята, но так бывает. Мы все вместе переживаем за результат. Слабых команд в лиге нет. Непредсказуемость. Вот сегодня «Трактор» 0:5 «сгорел» Минску», — приводит слова Леонтьева пресс-служба клуба.