Овечкин получил самый мощный бросок в NHL 22

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил самый мощный бросок по воротам в симуляторе NHL 22.
36-летний российский хоккеист получил рейтинг мощности броска 95. У Остона Мэттьюса, Леона Драйзайтля, Патрика Лайне и Джона Карлсона — 93 балла. Андрей Свечников, Стивен Стэмкос, Натан Маккиннон, Тайлер Сегин и Брок Бёзер получили рейтинг броска 92.
Официальный релиз игры запланирован на 15 октября.
В июле Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» сроком на пять лет. Нападающий заработает $ 47,5 млн, кэпхит — $ 9,5 млн в год. Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Кэпиталз» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.
Напомним, в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин в настоящий момент занимает шестое место, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов — у Гретцки (894 гола). Следом за ним идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
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