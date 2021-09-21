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Кравец и Прокопьев вошли в тренерский штаб «Амура». Клуб покинули помощники Воробьёва

Кравец и Прокопьев вошли в тренерский штаб «Амура». Клуб покинули помощники Воробьёва
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Бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец вошёл в тренерский штаб хабаровского «Амура».

Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба, специалист будет работать в должности старшего тренера. Помощником главного тренера также стал Александр Прокопьев. Сообщается, что клуб по соглашению сторон прекратил трудовые отношения с тренерами Игорем Петровым и Александром Завьяловым, которые входили в штаб наставника «Амура» Владимира Воробьёва.

Кравец работал в системе петербургского СКА, после — ассистентом главного тренера в «Сочи». В мае 2019 года он возглавил подмосковный «Витязь», проработав там два года.

«Амур» занимает последнее место в Восточной конференции после семи матчей, набрав три очка. В следующем матче хабаровский клуб сыграет в гостях со СКА. Игра состоится сегодня, 21 сентября, начало — в 19:30 мск.

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