Прошкин: появление сильного второго звена снимает нагрузку с легионеров «Салавата»

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился наблюдениями от игры «Салавата Юлаева» в следующем сезоне.



«Лямся работает в «Салавате» второй сезон. Команда сохранила своих лидеров и усилилась некоторыми игроками. Не ожидал, что они выдадут такую победную серию. С другой стороны, «Салават» — один из фаворитов сезона, поэтому почему бы ему не выигрывать? Тем более что команда подошла к чемпионату в хорошей форме. Конечно, появление второго сильного звена немного снимает нагрузку с легионеров. С одной тройкой весь сезон не пройдёшь. Нужна поддержка остальных звеньев. У кого будет более сбалансированный состав, у того больше шансов выиграть.



Кадейкин — сформировавшийся игрок, и для него находят партнёров, с которыми он играет и забивает. В этом есть заслуга тренерского штаба, который подбирает игроков, которые раскрывают потенциал всей тройки. Стала ли оборона «Салавата» более сбалансированной? Сложно ответить на этот вопрос, потому что всё это будет выясняться позже. Сейчас они в хорошей форме, но когда у них будет спад? Тем более могут быть травмы у игроков. Сейчас только первый месяц сезона, поэтому ещё рано об этом говорить», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.