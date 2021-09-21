П. Буре — о новом стадионе в Санкт-Петербурге: не уверен, что такие арены есть в НХЛ
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Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре поделился мнением о предстоящем в 2023 году чемпионате мира в Санкт-Петербурге.
«В 1979 году в Москве проходил чемпионат мира, мне было восемь лет, и это событие я пронёс через всю свою жизнь. Я помню великих игроков, которые принимали участие в том турнире — это и Третьяк и Харламов. Потом был турнир в 1986 году, принимал участие в открытии этого чемпионата мира. Мне было тогда 14 лет.
Огромная честь проводить чемпионат мира в нашей хоккейной стране. Это не только спортивный праздник, но и культурный. Стадион в Петербурге будет на 21,5 тыс. человек. Не уверен, что такие арены есть в НХЛ», — передаёт слова Буре корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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