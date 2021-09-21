Третьяк: Россия — хоккейная держава. Мы умеем проводить чемпионаты мира

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о логотипе, а также о выборе места проведения ЧМ-2023.



«Санкт-Петербург действительно гостеприимный и хоккейный город, который примет чемпионат мира в 2023 году. Это большая честь для нас. Россия — хоккейная держава. Мы умеем проводить чемпионаты мира. К каждому чемпионату мира – в 2000 году, в 2007 году, в 2016 году — мы строим новые стадионы. И в Санкт-Петербурге будет один из самых больших стадионов в мире на 22 тысячи человек. Он строится по графику. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо строителям, мэрии, всем руководителям, которые участвуют в организации проекта.



Сегодня мы будем презентовать логотип мирового чемпионата. Большое спасибо Рене Фазелю и конгрессу, что в один год нам доверили провести и взрослый, и молодёжный чемпионаты мира, который пройдёт в Омске и Новосибирске. Там тоже будут построены два новейших объекта. Представляете, какой импульс дал президент своим решением развитию нашего хоккея. Мы получаем три шикарных стадиона, на которых будут проводиться чемпионаты мира.



Для логотипа чемпионата мира мы взяли образ из картины известного художника Казимира Малевича. Он родился в Санкт-Петербурге. Его имя знают в Европе и мире. Очень важно сегодня презентовать логотип. Надеюсь, он вам понравится. Хочу ещё раз всех поблагодарить и заверить, что мы проведём оба чемпионата мира на самом высоком уровне», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.