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Р. Ротенберг: в 2015 году СКА получил 300 тыс. заявок на билеты на финал Кубка Гагарина

Р. Ротенберг: в 2015 году СКА получил 300 тыс. заявок на билеты на финал Кубка Гагарина
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Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал строительство нового стадиона клуба, который также примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Вызов ли заполнять новую арену на 100%? На финал с «Ак Барсом» в 2015 году мы получили 300 тыс. заявок при вместимости стадиона 12,5 тыс. Наверное, вызов – собирать полный стадион в каждом матче. Арена будет вмещать 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах и 23 тыс. на концертах. В своё время мы справились с вызовом заполнять «Ледовый дворец» на каждой игре. С этим вызовом мы тоже справимся», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, помимо «СКА-Арены», матчи ЧМ-2023 также пройдут в «Ледовом дворце».

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