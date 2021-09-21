Фёдоров: амбиций возглавить клуб НХЛ нет. Это всё немножко рановато
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, планирует ли возглавить клуб Национальной хоккейной лиги.
«Нет, таких амбиций нет. Это всё немножко рановато. Сейчас есть амбиции понять и изучить как можно быстрее ту непосредственную должность, которая есть, и постараться дать ребятам шанс выиграть единоборство, один период, матч, забить как можно больше голов, почувствовать себя нужным команде», — приводит слова Фёдорова «РБК-Спорт».
Напомним, Фёдоров был назначен главным тренером ЦСКА в июле 2021 года, на этом посту он сменил Игоря Никитина.
Фёдоров работает в ЦСКА с 2012 года, с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба. Будучи игроком, он начинал свою спортивную карьеру в ЦСКА в 1986 году.
Комментарии
- 21 сентября 2021
-
15:46
-
15:43
-
15:15
-
15:05
-
14:47
-
14:43
-
14:35
-
14:26
-
14:12
-
14:07
-
14:04
-
13:44
-
13:17
-
12:51
-
12:27
-
12:14
-
11:44
-
11:11
-
10:39
-
10:21
-
10:01
-
09:46
-
09:11
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:16
-
08:00
-
00:00
- 20 сентября 2021
-
23:52
-
23:19
-
23:10
-
23:04
-
22:48
-
22:42
Партнерский контент