Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобби Райан подписал пробный контракт с «Детройтом». Будущий сезон станет 15-м в НХЛ

Бобби Райан подписал пробный контракт с «Детройтом». Будущий сезон станет 15-м в НХЛ
Комментарии

Нападающий Бобби Райан остаётся в «Детройт Ред Уингз», сообщает североамериканский журналист Дэвид Паньотта на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что форвард подписал пробный контракт.

Для 34-летнего Райана будущий сезон станет 15-м в НХЛ. В 33 встречах регулярного чемпионата-2020/2021 форвард набрал 14 (7+7) очков. «Ред Уингз» не попал в плей-офф. Нападающий «Детройта» выбыл до конца прошедшего сезона из-за травмы.

Напомним, в октябре 2020 года «Детройт» подписал с форвардом однолетнее соглашение. В позапрошлом сезоне Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость.

Новость по теме
Нападающий «Детройта» Бобби Райан не планирует покидать команду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021