Бобби Райан подписал пробный контракт с «Детройтом». Будущий сезон станет 15-м в НХЛ

Нападающий Бобби Райан остаётся в «Детройт Ред Уингз», сообщает североамериканский журналист Дэвид Паньотта на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что форвард подписал пробный контракт.
Для 34-летнего Райана будущий сезон станет 15-м в НХЛ. В 33 встречах регулярного чемпионата-2020/2021 форвард набрал 14 (7+7) очков. «Ред Уингз» не попал в плей-офф. Нападающий «Детройта» выбыл до конца прошедшего сезона из-за травмы.
Напомним, в октябре 2020 года «Детройт» подписал с форвардом однолетнее соглашение. В позапрошлом сезоне Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость.
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