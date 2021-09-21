Бобби Райан подписал пробный контракт с «Детройтом». Будущий сезон станет 15-м в НХЛ

Нападающий Бобби Райан остаётся в «Детройт Ред Уингз», сообщает североамериканский журналист Дэвид Паньотта на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что форвард подписал пробный контракт.

Для 34-летнего Райана будущий сезон станет 15-м в НХЛ. В 33 встречах регулярного чемпионата-2020/2021 форвард набрал 14 (7+7) очков. «Ред Уингз» не попал в плей-офф. Нападающий «Детройта» выбыл до конца прошедшего сезона из-за травмы.

Напомним, в октябре 2020 года «Детройт» подписал с форвардом однолетнее соглашение. В позапрошлом сезоне Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость.