Нападающий «Детройта» Бобби Райан не планирует покидать команду

Нападающий Бобби Райан хочет остаться в «Детройт Ред Уингз», чтобы провести в НХЛ 15-й сезон в карьере. Несколько недель назад 34-летний нападающий перенёс операцию по восстановлению связки правой руки. Летом этого года Райан может стать неограниченно свободным агентом.



«Я знаю, что хочу играть в хоккей в следующем сезоне. Этому я уделяю всё внимание, готовлюсь к сезону. Надеюсь, что проведу его в «Детройте». Но пока никаких разговоров на эту тему не было, хотя я открыт для них. Мне бы очень хотелось остаться здесь, если я вхожу в планы клуба.



Мне сказали, что я смогу начать нагружать руку через полтора месяца. Тогда же станет понятно, сколько времени мне потребуется для полной реабилитации. Было несколько очень непростых дней, когда я узнал, что мне нужна операция. Я не понимал, насколько затянется весь этот процесс, и не был уверен, что мне хватит сил. Были сомнения, но я рад, что тот период остался в прошлом, потому что сейчас я опять смотрю только вперёд», — приводит слова Райана сайт NHL.



В 33 играх чемпионата 2020-2021 годов Райан набрал 14 (7+7) очков. «Ред Уингз» (18-27-9) занимает предпоследнее седьмое место в Центральном дивизионе и уже лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.



Ранее сообщалось, что нападающий «Детройта» выбыл до конца сезона из-за травмы. В октябре 2020 года «Детройт» подписал с форвардом однолетнее соглашение. В прошлом сезоне Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость.

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