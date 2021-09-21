Аскаров займёт место в воротах СКА в матче с «Амуром». Это его первый матч в сезоне

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Амуром». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 19:30 мск.



Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Место в воротах СКА займёт Ярослав Аскаров, для которого этот матч станет первым в КХЛ в нынешнем сезоне. 17-летний Сергей Иванов впервые в текущем регулярном чемпионате попал в заявку.

СКА:



Аскаров (Иванов);

Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Каменев — Хуснутдинов;

Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв— Галимов;

Паутов, Моисеев — Хендемарк — Кетов; Мичков.

«Амур»:

Бартошак (Аликин);

Йордан — Бычков, Бутузов — Томашек — Ленц;

Машин — Терещенко, Горшков — Зубов — Слепец;

Васильев — Корягин, Файзуллин — Шаров — Зырянов;

Аляев, Железков — Кузнецов — Алексеев.