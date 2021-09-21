Аскаров займёт место в воротах СКА в матче с «Амуром». Это его первый матч в сезоне

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Амуром». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 19:30 мск.
Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Место в воротах СКА займёт Ярослав Аскаров, для которого этот матч станет первым в КХЛ в нынешнем сезоне. 17-летний Сергей Иванов впервые в текущем регулярном чемпионате попал в заявку.
СКА:
Аскаров (Иванов);
Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Каменев — Хуснутдинов;
Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв— Галимов;
Паутов, Моисеев — Хендемарк — Кетов; Мичков.
«Амур»:
Бартошак (Аликин);
Йордан — Бычков, Бутузов — Томашек — Ленц;
Машин — Терещенко, Горшков — Зубов — Слепец;
Васильев — Корягин, Файзуллин — Шаров — Зырянов;
Аляев, Железков — Кузнецов — Алексеев.
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