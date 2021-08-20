Аскаров, пропустив четыре шайбы от «Югры», был заменён на турнире ВХЛ

Голкипер «СКА-Невы» Ярослав Аскаров не доиграл до конца матч турнира имени Дроздецкого с «Югрой».



19-летний вратарь был заменён в начале третьего периода, упустив место в воротах Максиму Сидорову.



Аскаров пропустил две шайбы во втором периоде и ещё две — на старте третьего третьего отрезка встречи, после чего тренерский штаб санкт-петербургского клуба принял решение о смене вратаря.



Главный тренер СКА Валерий Брагин ранее заявил, что Аскаров находится в расположении команды ВХЛ для игровой практики.

Напомним, журналист The Athletic Скотт Уилер представил свой рейтинг наиболее перспективных вратарей, в который вошли хоккеисты в возрасте до 25 лет, подписавшие контракт или задрафтованные клубом НХЛ. Из россиян в топ-10 попал только голкипер петербургского СКА Ярослав Аскаров, занявший первое место в топе.

Новость по теме Аскаров занял первое место в топ-10 проспектов НХЛ среди вратарей по версии The Athletic