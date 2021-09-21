Вратарь «Спартака» Алексей Красиков был заменён после третьего гола «Авангарда»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» встречается со «Спартаком». Встреча проходит на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Счёт к середине второго периода — 3:0 в пользу подопечных Боба Хартли.
Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 22-й минуте «Спартак» был наказан минимальным штрафом за нарушение численного состава. Наказание поехал отбывать Сергей Широков. Через 18 секунд после этого Сергей Толчинский отдал передачу к воротам, а Корбан Найт прострелил на Петера Цегларика, который в касание вогнал шайбу в ближний угол. После этого тренерский штаб красно-белых принял решение заменить голкипера Алексея Красикова на Оскара Данска.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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