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Вратарь «Спартака» Алексей Красиков был заменён после третьего гола «Авангарда»

Вратарь «Спартака» Алексей Красиков был заменён после третьего гола «Авангарда»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» встречается со «Спартаком». Встреча проходит на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Счёт к середине второго периода — 3:0 в пользу подопечных Боба Хартли.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте «Спартак» был наказан минимальным штрафом за нарушение численного состава. Наказание поехал отбывать Сергей Широков. Через 18 секунд после этого Сергей Толчинский отдал передачу к воротам, а Корбан Найт прострелил на Петера Цегларика, который в касание вогнал шайбу в ближний угол. После этого тренерский штаб красно-белых принял решение заменить голкипера Алексея Красикова на Оскара Данска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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