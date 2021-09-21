Игрок «Коламбуса» не получил приглашение в лагерь, так как отказался вакцинироваться

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Зак Риналдо не стал делать прививку от коронавируса, сообщает североамериканский журналист Деана Вейнхеймер на своей странице в «Твиттере».
Из-за такого решения игрок не получил приглашение в тренировочный лагерь «синих мундиров». Президент по хоккейным операциям клуба Джон Дэвидсон отметил, что хоккеист будет тренироваться с фарм-клубом. Остальная часть команды вакцинировалась.
«Мяч на нашей стороне теперь. Мы делаем всё для команды», — приводит слова генерального менеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена 1st Ohio Battery в «Твиттере».
Риналдо подписал контракт на год с «Коламбусом» в середине августа. В прошлом сезоне 31-летний канадец выступал за «Калгари Флэймз». В регулярном чемпионате он принял участие только в четырёх матчах.
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