Игрок «Коламбуса» не получил приглашение в лагерь, так как отказался вакцинироваться

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Зак Риналдо не стал делать прививку от коронавируса, сообщает североамериканский журналист Деана Вейнхеймер на своей странице в «Твиттере».

Из-за такого решения игрок не получил приглашение в тренировочный лагерь «синих мундиров». Президент по хоккейным операциям клуба Джон Дэвидсон отметил, что хоккеист будет тренироваться с фарм-клубом. Остальная часть команды вакцинировалась.

«Мяч на нашей стороне теперь. Мы делаем всё для команды», — приводит слова генерального менеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена 1st Ohio Battery в «Твиттере».

Риналдо подписал контракт на год с «Коламбусом» в середине августа. В прошлом сезоне 31-летний канадец выступал за «Калгари Флэймз». В регулярном чемпионате он принял участие только в четырёх матчах.