Б. Миронов — о поражении от «Авангарда»: у нас нет виноватых, уже 100 раз повторял

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:4).



«Пытались найти ключики к победе, хорошо команда соперника отыграла в обороне, вратарь хорошо сыграл. Не смогли ничего предложить сопернику, поэтому такой счёт и результат.



У нас нет виноватых, я уже 100 раз повторял и ещё раз повторю. Проигрывает и выигрывает команда. Было принято такое решение — произвести замену вратаря. Когда мы бежали вперёд, соперник пытался использовать контратаки, это нормальное явление. «Авангард» сыграл терпеливо, не допустил ошибок», – передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.