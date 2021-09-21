Б. Миронов — о Виртанене: может, завтра покатается с неиграющим составом

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов поделился новостями о новичке красно-белых Джейке Виртанене.



«С Виртаненом только познакомились персонально. Завтра с утра у него медкомиссия, посмотрим медпоказания. Может, завтра покатается с неиграющим составом, будем решать этот вопрос. С пульсометром, посмотрим, как его самочувствие: быстрое или медленное. Как он будет готов на 100%, так и сыграет», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, 7 сентября экс-нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. В ходе прошлого сезона хоккеиста обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемый инцидент произошёл в сентябре 2017 года. На время расследования «Кэнакс» отстранили игрока от работы в команде. Этим летом «Ванкувер» поместил Виртанена на драфт отказов с целью выкупа контракта.