Кравец: принял «Амур» в Санкт-Петербурге. Повезло, сохранил девять часов

Старший тренер «Амура» Михаил Кравец после матча со СКА (1:5) рассказал, как присоединился к хабаровской команде.
«Принял команду в Санкт-Петербурге. Повезло, девять часов сохранил. Лететь придётся в следующий раз. В принципе, в связи с тем, что находился без работы, я смотрел очень много матчей КХЛ, и не только «Амура», но, естественно, эта команда тоже попадала в мой обзор. По-моему, я посмотрел две или три встречи, когда «Амур» играл с сильными соперниками — с «Авангардом», с «Динамо». И смотрел матчи не потому, что мне кто-то давал задание, а потому, что интересно. Когда мне уже позвонили, я пересмотрел эти матчи.
Над чем думал работать? Над началом матчей, потому что сразу пропускали в первых периодах — сегодня у нас хорошо получился стартовый отрезок. Второй период крупно проигрывали — в этот раз удалось сыграть лучше. Но страдает у нас третий период — значит, надо поработать над физикой или, наоборот, нужно сбавить нагрузки, потому что перелёты здорово влияют на ребят. Здесь нужно не перегрузить команду. Сегодня был агрессивный матч, было много борьбы. Я думаю, что эта игра улучшит наше состояние перед западными матчами. Должно быть улучшение со следующей встречи», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 сентября 2021
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