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Бурдасов: забиваю из «офиса», как Овечкин? Нельзя меня с ним сравнивать

Бурдасов: забиваю из «офиса», как Овечкин? Нельзя меня с ним сравнивать
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Нападающий СКА Антон Бурдасов подвёл итоги встречи с «Амуром» (5:1).

«У нас много комбинаций, пока не все ещё показываем. Поэтому надо работать над улучшением. Что-то получается, что-то надо оттачивать. Забиваю из «офиса», как Овечкин? Нет, нельзя меня сравнивать с таким человеком даже. Не важно, кто забивает, а кто отдаёт. Звеном забиваем – это самое главное. У нас много ребят, способных повести за собой в определённой встрече.

«Салават» — топ-соперник. Мы готовимся, готовились в небольшую паузу, работали над физической формой. Мы знали, что сегодня нам будет тяжеловато. На «Салават» выйдем полностью готовыми. Со СКА все играют в лучший хоккей, поэтому нам будет тяжело», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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