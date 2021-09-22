Элвис Мерзликин подписал новый контракт с «Коламбусом» на общую сумму $ 27 млн

27-летний латвийский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин достиг соглашения о продлении контракта с клубом на 5 лет, согласно которому он заработает $ 27 млн ($ 5,4 млн за сезон). Об этом сообщает пресс-служба «мундиров» на официальном сайте клуба.

«Вратарь — это сильная позиция для нашей команды, и Мерзликин был её важной частью в течение последних двух сезонов, поэтому мы очень рады, что достигли соглашения по условиям продления контракта, которые позволят ему остаться в «Коламбусе» по крайней мере на следующие шесть лет. Он габаритный, атлетичный и обладает огромной страстью к игре, и мы верим, что Элвис станет неотъемлемой частью нашего успеха в ближайшие годы», — гласит комментарий генерального менеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена.

Напомним, что по действующему контракту у Мерзликина остался год, за который он заработает $ 4 млн.

За карьеру в НХЛ 27-летний голкипер провёл 61 матч, в которых отражал 92% бросков, имея коэффициент надёжности 2,54.