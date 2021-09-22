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Стало известно, как будет выглядеть раздевалка для самых важных гостей на новой арене СКА

Стало известно, как будет выглядеть раздевалка для самых важных гостей на новой арене СКА
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Стало известно, как будет выглядеть раздевалка для самых важных гостей на «СКА Арене». Помимо раздевалок домашней и гостевой команд, на стадионе предусмотрена раздевалка VVIP, которой смогут воспользоваться самые важные персоны, участвующие в хоккейных матчах.

Раздевалка VVIP будет оформлена в общем «космическом» стиле с кабинками для игроков, напоминающими космические капсулы.

Напомним, сегодня стала известна стоимость строительства «СКА Арены», которая примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. Предварительно сметный расчёт стоимости объекта составил ₽ 38,5 млрд. Площадь всего объекта составит 189,5 тыс. кв. метров, высота – 53,7 метров. Вместимость арены в хоккейной конфигурации составит 21,5 тыс. человек, в концертной — 23 тыс.

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