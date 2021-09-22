Фазель будет введен в Зал славы ИИХФ перед уходом с поста президента

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель будет введен в Зал славы организации. Произойдёт это на конгрессе в Санкт-Петербурге 24 сентября, за день до того, как швейцарец покинет свой пост.

Церемония пройдет в рамках конгресса ИИХФ в Санкт-Петербурге. Отмечается, что Фазель будет введен в категории «Создатели».

Представит Фазеля член Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы в Торонто, главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

Рене Фазель В 1985 году стал президентом Швейцарской хоккейной ассоциации, а в 1986 году был избран членом Совета ИИХФ. Президентом Международной федерации хоккея на льду швейцарец стал в 1994 году, также Фазель является членом исполкома Международного олимпийского комитета.