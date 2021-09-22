Путин — о Фазеле: в высшей степени ответственный, знающий, энергичный и открытый человек

Президент России Владимир Путин о поделился мнением о президенте Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазеле.
«Отмечу работу президента федерации, уважаемого господина Фазеля, с которым мне не раз доводилось общаться лично.
В высшей степени ответственный, знающий, энергичный и открытый человек, его отличают не только блестящий талант организатора и огромный опыт, но и искренняя преданность хоккею. Отдавая должное всем руководителям Международной федерации за всю её историю, вклад господина Фазеля в поддержку и продвижение этого вида спорта, безусловно, исключителен. Такого подъёма, такого интереса к хоккею во всём мире никогда ранее не было.
Знаю, что Рене Фазель завершает свою работу в Федерации. На нынешнем полугодовом конгрессе будет избрано новое руководство, в том числе новый президент. Хотел бы пожелать ему приумножить достижения своих предшественников, приумножить успех и славу мирового хоккея.
Успехов, плодотворной работы желаю и участникам конгресса. Надеюсь, что визит в северную столицу России – прекрасный Санкт-Петербург – оставит у вас только самые лучшие впечатления», — говорится в обращении Путина на официальном сайте президента России.
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