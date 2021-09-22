«В ЦСКА сказали, что Капризов их не интересует». Вайсфельд вспомнил, как звал игрока в Уфу

Бывший генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» и «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд дал комментарий по поводу нового контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».



«Конечно, это хороший контракт, раз он является самым крупным в истории франшизы. Я бы не стал так сразу говорить, что «Миннесота» не сможет побороться за Кубок Стэнли. Например, «Сент-Луис» же недавно смог. Поэтому это слабый аргумент.



Никто не удивился сумме контракта, всё логично, здесь нет ничего неожиданного. Я так понимаю, что по сумме изначально и не было разногласий, они были по срокам соглашения.



Помню, как приглашал Капризова из Новокузнецка в Уфу. Он был лучшим игроком своего возраста, но некоторых людей смущали габариты Кирилла. Мало кто включился в борьбу за этого нападающего. Мы в «Салавате Юлаеве», где я тогда работал, посчитали, что это тот человек, который нам поможет. Кстати, когда «Салават» вёл переговоры с новокузнецким «Металлургом», в ЦСКА сказали, что Капризов их не интересует. При мне в «Кузне» Кирилл работал под руководством Анатолия Емелина, а в «Салавате» его тренировал Игорь Захаркин», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.