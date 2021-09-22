Рафик Якубов прокомментировал своё назначение на пост спортивного директора СКА

Бывший генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов дал комментарий по поводу своего назначения на пост спортивного директора СКА (Санкт-Петербург).

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить руководство СКА за приглашение присоединиться к клубу. У такой команды, как СКА, всегда максимальные задачи на всех уровнях. Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы хоккеисты системы планомерно развивались и росли. Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой игроков, в том числе, и для национальной сборной.

Система СКА – давно и качественно работающий механизм. В клубе много делается для того, чтобы создать условия и для начинающих хоккеистов, и для зрелых мастеров. Не просто так сейчас в сборных всех возрастов много игроков из Петербурга. Мы хотим, чтобы основная команда регулярно получала подпитку из МХЛ через ВХЛ и, надеюсь, в ближайшем будущем количество собственных воспитанников клуба возрастет. Думаю, сейчас система СКА – одна из наиболее продвинутых в КХЛ, наша общая задача – сделать ее максимально эффективной.



Ни для кого не секрет, что инфраструктура в Петербурге сейчас может сравниться с лучшими заокеанскими образцами. Молодежь, переходя в систему СКА, получает и наилучшие хоккейные условия, и индивидуальное внимание со стороны лучших тренеров. Это именно то, что нужно хоккеистам при переходе из молодежного во взрослый хоккей. Легко понять и самих игроков, и их родителей, которые своими глазами видят «Хоккейный город», понимают, что здесь их будут целенаправленно развивать, и выбирают Петербург местом продолжения карьеры.

На мой взгляд, это поспешное решение, которое достаточно редко оказывается верным. Можно понять и поддержать зрелых игроков, которые все выиграли в России, состоялись и трезво оценивают свои возможности. Другое дело – совсем молодые парни, которым предстоит пробиваться через сито минорных лиг. Мы так уже потеряли десятки, сотни перспективных игроков, а пробиться смогли единицы.



Сохранение российских молодых хоккеистов в стране – в числе наших общих задач, причем приоритетных. Уже есть достаточно примеров, когда хоккеисты были намерены уехать в Северную Америку, но затем взвесили все «за» и «против» и предпочли остаться в России, причем уже сейчас с 17-19 лет их активно привлекают к взрослому хоккею на высоком уровне. Надеюсь, что, видя их успехи, следующее поколение тоже будет делать правильный выбор – это пойдет на пользу и им, и нашим командам, и национальной сборной. Во всяком случае, в СКА цель именно такая», — сказал Якубов в интервью официальному сайту клуба.