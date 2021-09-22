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Стэмкос: все говорят о Макдэвидах с Маккиннонами. Куч — их противоположность, он особенный

Стэмкос: все говорят о Макдэвидах с Маккиннонами. Куч — их противоположность, он особенный
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском нападающем команды Никите Кучерове, а также вспомнил «взрывную» пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли.

«Вы видели, что он вытворял в плей-офф, вернувшись на лёд более или менее здоровым. Это было невероятно. О том, что он сделал, считаю, недостаточно говорят. Не сыграть за весь сезон ни единой смены, впрыгнуть на полном ходу в этот поезд на старте плей-офф, когда показывать результат сложнее всего — и всё равно стать лидером турнира по очкам! Куч — особенный. Этот парень работает над собой безостановочно, всё время ищет способы стать ещё лучше. На тренировках, до них и после них. Я столькому научился, играя с ним, наблюдая за тем, как он мыслит на льду, как замедляет игру. Все говорят о Макдэвидах с Маккиннонами — парнях со взрывной скоростью и сумасшедшей техникой. Куч — противоположность этих парней. Он обыгрывает всех не ускоряя, а замедляя игру. За этим так интересно наблюдать.

Пресс-конференция после победы в Кубке Стэнли? Мне понравилась его прессуха. Она произвела освежающее впечатление. Вы не обязаны соглашаться со всем, что он сказал, но это была правда, и это было то, в чём наша игра нуждается: больше ребят, говорящих искренне, от сердца. Естественно, он был на седьмом небе от счастья, заслуженно выиграв второй Кубок подряд. Я рад, что тот монолог принёс ему пару хороших рекламных контрактов», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.

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