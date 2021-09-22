Шумаков забросил первую шайбу за «Автомобилист». Он был обменян в клуб в декабре 2020 года

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» встречается с минским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт к концу первого периода — 2:1 в пользу подопечных Билла Питерса.

На 5-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу минчан гости попытались вывести шайбу из собственной зоны. Тем не менее игроки екатеринбуржского клуба смогли благодаря прессингу в средней зоне отобрать шайбу и убежать в контратаку «два в один». Сергей Шумаков отдал передачу на Алексея Макеева. Тот вернул шайбу Шумакову, который нанёс бросок в касание и забил. Этот гол стал для нападающего первым за «Автомобилист».

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Напомним, Шумаков был обменян из «Авангарда» в «Автомобилист» в середине декабря 2020 года. В конце года стало известно, что форвард пропустит оставшиеся матчи сезона из-за травмы. Всего на счету Шумакова 14 матчей за «Автомобилист» и две результативные передачи.