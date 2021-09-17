Питерс: единственный стиль хоккея, в котором «Автомобилист» хочет играть, — это победный

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:3).



«Сегодня определяющей стала игра в неравных составах. Соперник реализовал две попытки из двух, мы — ни одной. Это и определило результат. К тому же в третьем периоде, когда у нас появилась надежда, мы получили достаточно несуразное удаление за шесть человек на льду и за это поплатились. Шумаков неплохо сегодня сыграл, заработал оба удаления, вынуждал соперника фолить. Но ему следовало бы побыстрее обращаться с шайбой, принимать решения на льду. В остальном всё неплохо.

В конце была тактика играть в простой хоккей? Мы достаточно неплохо смотрелись в первом периоде, хорошо двигали шайбу и вынуждали соперника блокировать броски. Я ещё не смотрел статистику, но, думаю, у них достаточно большое количество заблокированных бросков. Не знаю, что подразумевается под словами «простой хоккей». Мы не упрощали игру, старались победить. Опять же, хорошо двигали шайбу. Забили на скорости. Активно смотрелся Гуркин. При этом в большинстве у нас были неплохие моменты, когда хорошо расчерчивал комбинации Да Коста. У него вроде было попадание в перекладину. Я не уверен, нужно пересмотреть этот момент. Мы хотим играть в один стиль хоккея — победный.

Наша проблема в меньшинстве была в том, что мы низко опускались, прижимались и позволяли совершать открытые броски. В первом случае это был Толчинский, он совершил бросок без помехи. Такая же ситуация была и во втором голе. Не спрашивал у Шикина, о чём он пытался сигнализировать арбитрам перед первым голом «Авангарда», но на скамейке мне сказали, что ему попала шайба в маску, о чём он и пытался сказать судьям», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.