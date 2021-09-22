Первый номер драфта-2018 подписал контракт с «Баффало» на $ 18 млн

Защитник Расмус Далин, который находился в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Баффало Сэйбрз», сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что шведский игрок обороны заключил соглашение на три года. За это время Далин заработает $ 18 млн. В среднем за год заработная плата 21-летнего шведа составит $ 6 млн.



Далин был выбран «Баффало» на драфте-2018 под общим 1-м номером. С тех пор он провёл в лиге 197 матчей и набрал 107 (18+89) очков при показателе полезности «-56».

Напомним, ранее сразу три шведских игрока отказались от участия в чемпионате мира по хоккею в Латвии. Расмус Далин хотел выступить на мировом первенстве, однако его контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги истекал, а он планировал подписать новый длительный контракт. В таких условиях представители игрока не захотели рисковать возможной травмой на мировом первенстве.