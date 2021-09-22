И. Воробьёв — о моменте с Голдобиным: надо терпеть. Но мой поступок тоже необдуманный

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:1), а также прокомментировал момент с Николаем Голдобиным.
«Непросто матч для нас сложился. Очень рад, что мы забираем два очка. В меньшинстве забили удачно. В большинстве тоже. Знали, что «Сибирь» очень рабочая команда. И настраивались из последних сил. Свежести особой сегодня не было. Молодцы ребята, что вытащили. Хорошо Юхо сыграл. Как «Металлург» перенёс дальневосточный выезд? Мы через пару дней с ЦСКА играем. Там, наверное, ответ будет.
В чём причина почти полного отсутствия ротации? У нас не такая длинная скамейка. Потехин пока набирает игровую форму в ВХЛ. По защитникам ещё можно, а по нападающим — всё, что у нас было. Коробкин мало сыграл. А так, в принципе, мы не стали трогать наш топ-9.
Оценить поступок Николая Голдобина? Не делают такие вещи. Легонько не легонько — надо терпеть. Я с ним уже говорил на эту тему. Мой поступок тоже необдуманный. Шайбы в меньшинстве больше ситуативные? Мы всё лето смотрели на «Трактор», почему они десять забросили. Решили — мы тоже попробуем», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 22 сентября 2021
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