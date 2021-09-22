Джек Хьюз: Шарангович — классный игрок. «Нью-Джерси» важно, чтобы он продолжал забивать

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз поделился впечатлениями от дебютного сезона Егора Шаранговича в НХЛ.



«Мы определённо стали намного сильнее. Клуб вложил немало средств в новых игроков, но у нас очень сложный дивизион, поэтому команду ни в коем случае не ждёт лёгкая прогулка. Нельзя считать: «О, мы подписали отличных игроков, теперь плей-офф нам обеспечен». Нам предстоит серьёзно поработать, чтобы решить задачу, однако новички определённо в этом помогут.



Шарангович? Рэнго провёл отличный сезон. Я отыграл немало времени в одном звене с ним, и я определённо думаю, что он классный игрок. Важно, что он умеет забивать, и «Дэвилз» крайне необходимо, чтобы он продолжал это делать», — цитирует Хьюза официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, сезон-2020/2021 Шарангович начинал в КХЛ в минском «Динамо», за которое отыграл 34 встречи, набрав 25 (17+8) очков. В составе «Дэвилз» хоккеист принял участие в 54 матчах и набрал 30 (16+14) очков.

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