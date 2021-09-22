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«Тампа» вызвала шесть российских игроков в тренировочный лагерь

«Тампа» вызвала шесть российских игроков в тренировочный лагерь
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте представил список игроков, которые примут участие в тренировочном лагере команды.

Среди 60 хоккеистов (шести вратарей, 18 защитников и 36 форвардов) оказалось шесть российских игроков. В этот список вошли нападающие Никита Кучеров и Алексей Липанов, защитники Михаил Сергачёв и Дмитрий Семыкин, а также голкиперы Андрей Василевский и Амир Мифтахов.

Напомним, в финале Кубка Стэнли — 2021 «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах. «Лайтнинг» завоевали трофей второй год подряд. По итогам Кубка Стэнли — 2021 вратарь «молний» Андрей Василевский был признан самым ценным игроком. Он принял участие в 23 матчах плей-офф — 2021, выиграв 16 из них, пропуская в среднем 1,90 шайбу за игру и отбивая 93,7% бросков.

«Тампа» начнёт новый сезон 13 октября матчем с «Питтсбург Пингвинз».

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