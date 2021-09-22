«Тампа» вызвала шесть российских игроков в тренировочный лагерь

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте представил список игроков, которые примут участие в тренировочном лагере команды.
Среди 60 хоккеистов (шести вратарей, 18 защитников и 36 форвардов) оказалось шесть российских игроков. В этот список вошли нападающие Никита Кучеров и Алексей Липанов, защитники Михаил Сергачёв и Дмитрий Семыкин, а также голкиперы Андрей Василевский и Амир Мифтахов.
Напомним, в финале Кубка Стэнли — 2021 «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах. «Лайтнинг» завоевали трофей второй год подряд. По итогам Кубка Стэнли — 2021 вратарь «молний» Андрей Василевский был признан самым ценным игроком. Он принял участие в 23 матчах плей-офф — 2021, выиграв 16 из них, пропуская в среднем 1,90 шайбу за игру и отбивая 93,7% бросков.
«Тампа» начнёт новый сезон 13 октября матчем с «Питтсбург Пингвинз».
- 22 сентября 2021
-
21:32
-
21:26
-
21:22
-
20:44
-
20:24
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
19:56
-
19:50
-
19:39
-
19:28
-
19:12
-
19:07
-
18:48
-
18:29
-
18:16
-
17:55
-
17:51
-
17:46
-
17:23
-
16:58
-
16:40
-
16:26
-
15:38
-
15:14
-
15:00
-
14:40
-
14:35
-
14:01
-
13:19
-
13:15
-
13:00
-
12:28
-
11:55