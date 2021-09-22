Кирилл Капризов сможет присоединиться к «Миннесоте» в тренировочном лагере

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сможет присоединиться к команде в тренировочном лагере.

Как сообщает североамериканский журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере», Капризов уже прошёл карантин, так как он получил прививку во Флориде. Об этом ему рассказали представители Национальной хоккейной лиги.

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.



Стоит отметить, что нападающий стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Если говорить о российских хоккеистах, то 24-летний форвард вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.