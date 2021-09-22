Капризов — о новом контракте с «Миннесотой»: никакого давления
Поделиться
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал заключение нового контракта с «дикарями».
«Никакого давления. Теперь всё просто, ведь меня подписали. Это просто хоккей», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».
Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
Стоит отметить, что нападающий стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Если говорить о российских хоккеистах, то 24-летний форвард вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.
Комментарии
- 22 сентября 2021
-
22:50
-
22:33
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:32
-
21:26
-
21:22
-
20:44
-
20:24
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
19:56
-
19:50
-
19:39
-
19:28
-
19:12
-
19:07
-
18:48
-
18:29
-
18:16
-
17:55
-
17:51
-
17:46
-
17:23
-
16:58
-
16:40
-
16:26
-
15:38
-
15:14
-
15:00
-
14:40
-
14:35
-
14:01
Партнерский контент