Голкипер «Эдмонтона» пропустит новый сезон НХЛ из-за осложнений после коронавируса

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Алекс Стэлок пропустит предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги, сообщает The Hockey News.



В начале года он переболел коронавирусом, после чего у него был обнаружен миокардит. Физическое состояние пока не позволяет ему продолжить карьеру.



Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2021/2022. Зарплата Стэлока составляет $ 785 тыс. в год. До «Эдмонтона» Стэлок выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесоту Уайлд». Всего голкипер принял участие в 151 матче в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, ранее нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци стал единственным игроком клуба, который отказался делать прививку от коронавируса. Отмечается, что хоккеист примет участие в тренировочном лагере команды.