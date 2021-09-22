Голкипер «Эдмонтона» пропустит новый сезон НХЛ из-за осложнений после коронавируса
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Алекс Стэлок пропустит предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги, сообщает The Hockey News.
В начале года он переболел коронавирусом, после чего у него был обнаружен миокардит. Физическое состояние пока не позволяет ему продолжить карьеру.
Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2021/2022. Зарплата Стэлока составляет $ 785 тыс. в год. До «Эдмонтона» Стэлок выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесоту Уайлд». Всего голкипер принял участие в 151 матче в Национальной хоккейной лиге.
Напомним, ранее нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци стал единственным игроком клуба, который отказался делать прививку от коронавируса. Отмечается, что хоккеист примет участие в тренировочном лагере команды.
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