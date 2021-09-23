НХЛ не нашла доказательств того, что Кейн делал ставки и сдавал матчи

НХЛ завершила расследование по поводу нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна. Лига не обнаружила доказательств того, что он делал ставки на матчи НХЛ и мог негативным образом повлиять на результаты игр своей команды.

Эти обвинения были выдвинуты в соцсетях женой хоккеиста. Расследование проводилось фирмой Patterson Belknap Webb & Tyler LLP совместно со службой безопасности НХЛ.



«Расследование включало в себя детальное изучение публикаций в соцсетях, данных в открытых источниках, документов суда, рассматривавшего дело о банкротстве мистера Кейна в январе 2021 года, а также заявление о предстоящем расторжении его брака. Помимо этого, были изучены и проанализированы данные о ставках, проведены как очные, так и удалённые опросы сотрудников клуба «Шаркс» и других команд, в том числе самого мистера Кейна. Стоит отметить, что миссис Кейн отказалась участвовать в расследовании.



Расследование не обнаружило доказательств, которые подтверждали бы утверждения миссис Кейн, что мистер Кейн делал ставки или каким-либо другим способом принимал участие в подобной деятельности. Не было обнаружено доказательств в поддержку обвинений в том, что мистер Кейн «сдавал» игры или играл не в полную силу. Напротив, расследование ставит под сомнение достоверность подобных утверждений.

Национальная хоккейная лига считает это дело закрытым, но сохраняет за собой право расследовать любую вновь появившуюся информацию в отношении ставок», — говорится в докладе НХЛ.