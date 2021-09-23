Сушинский: зарплата Капризова — это весь лимит ЦСКА. Он подписал хороший контракт

Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением по поводу нового контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд». Сушинский сам выступал в американской команде с 2000 по 2001 год.

«Мы встретились с ним летом, как раз обсуждали тему, его ли это команда. Первое предложение было 10-летним. Я ему советовал, чтобы он такой контракт не подписывал. Кирилл сам понимал, что ему нельзя соглашаться на такое предложение. Наши мнения в этом сошлись. Кирилл правильно сделал, что взял паузу в переговорах, потому что, учитывая его уровень игры в прошлом сезоне, он может быть достоин большего контракта. Я считаю, что он подписал хороший контракт.

Если бы не подписал, уехал бы в Россию? А кто ему здесь такие деньги даст? ЦСКА? Каким образом? Есть же лимит зарплат. Зарплата Капризова — это весь лимит ЦСКА. Куда бы они всех остальных игроков дели?



Можно было и до трёх лет по контракту сторговаться. За пять лет может произойти всё что угодно — его обменять могут, и ещё что-то.



Есть команда, которую я посоветовал бы Кириллу? Тяжело посоветовать. Сейчас «Тампа» на высоте, через пять лет, может быть, «Миннесота» будет на высоте. Найдут финансирование, добавят денег и решат, что они будут топ-клубом в НХЛ», — приводит слова Сушинского Metaratings.