Защитник сборной России Гончаренко рассказала о тренировках во время беременности

Защитник сборной России и нижегородского «СКИФа» Ангелина Гончаренко рассказала о своих тренировках во время беременности.
«Я прошла предсезонку и после неё узнала о беременности. Сразу сообщила тренеру. В таком состоянии играть нереально, особенно когда начинается токсикоз. Первый триместр я не тренировалась, а потом каталась, выходила на лёд. Понятно, что без силовой борьбы, просто чтобы почувствовать лёд. Ну и в зал ходила до 8-го месяца беременности.
Тяжело ли было вновь вливаться в тренировочный процесс? Это тяжелее в том плане, что мышечный корсет чуть сдувается, уходит большое количество мышц. Функционалка тоже подольше набирается, чем после обычного летнего перерыва. Но рождение ребёнка — естественный процесс, поэтому ничего страшного. Я была очень рада увидеть девчонок после перерыва», — приводит слова Гончаренко Sport24.
- 23 сентября 2021
-
16:00
-
15:42
-
15:07
-
15:00
-
14:48
-
14:44
-
14:38
-
14:29
-
14:21
-
13:55
-
13:27
-
13:05
-
12:56
-
12:44
-
12:02
-
11:43
-
11:01
-
10:53
-
10:02
-
09:27
-
09:10
-
08:50
-
08:40
-
08:21
-
06:00
-
05:46
- 22 сентября 2021
-
23:57
-
23:40
-
23:22
-
22:50
-
22:33
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:32