Защитник сборной России Гончаренко рассказала о тренировках во время беременности

Защитник сборной России и нижегородского «СКИФа» Ангелина Гончаренко рассказала о своих тренировках во время беременности.

«Я прошла предсезонку и после неё узнала о беременности. Сразу сообщила тренеру. В таком состоянии играть нереально, особенно когда начинается токсикоз. Первый триместр я не тренировалась, а потом каталась, выходила на лёд. Понятно, что без силовой борьбы, просто чтобы почувствовать лёд. Ну и в зал ходила до 8-го месяца беременности.

Тяжело ли было вновь вливаться в тренировочный процесс? Это тяжелее в том плане, что мышечный корсет чуть сдувается, уходит большое количество мышц. Функционалка тоже подольше набирается, чем после обычного летнего перерыва. Но рождение ребёнка — естественный процесс, поэтому ничего страшного. Я была очень рада увидеть девчонок после перерыва», — приводит слова Гончаренко Sport24.