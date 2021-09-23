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Фетисов — о Фазеле: его самая главная победа — он убрал политику из хоккея

Фетисов — о Фазеле: его самая главная победа — он убрал политику из хоккея
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением об уходящем президенте Международной федерации хоккея Рене Фазеле.

«Я знаю Рене больше 40 лет. И знаете какая его самая главная победа в хоккее? Он убрал политику из хоккея. И дал возможность решать судьбу медалей на льду. Это твоя самая большая заслуга, Рене!», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Сергея Емельянов.

Выборы нового президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге завтра, 25 сентября. Фазель руководил организацией с 1994 года. Свои кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.

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