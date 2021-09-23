«У России до сих пор нет тренера на Олимпиаду — это бардак!» Жёсткое мнение Фетисова

Эта неделя в Санкт-Петербурге получается крайне насыщенной на хоккейные события. Позавчера, 21 сентября, в северной столице России состоялась презентация логотипа чемпионата мира 2023 года, который пройдёт на строящейся в данный момент «СКА-Арене». Сегодня же на льду дворца спорта «Юбилейный» прошёл гала-матч «Легенды мирового хоккея», посвящённый 27-летней карьере Рене Фазеля на посту президента ИИХФ.

В субботу итоговым голосованием завершится полугодовой конгресс Международной федерации хоккея, на котором Фазель сложит свои полномочия. Свои кандидатуры на пост главы ИИХФ выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.

Рене стал президентом Швейцарской хоккейной ассоциации в 1985 году, а всего спустя год был избран членом Совета ИИХФ. Президентом Международной федерации хоккея на льду швейцарец стал в 1994 году, также Фазель является членом исполкома Международного олимпийского комитета. Ожидается, что после ухода со своего поста 71-летний функционер получит одну из должностей в Федерации хоккея России.

Участие в выставочном матче приняли многие выдающиеся российские и зарубежные хоккеисты, в число которых вошли Яри Курри и Эса Тикканен, Иржи Шлегр и Мирослав Шатан, Мартин Штрбак и Шон Бурк. За российскую команду сыграли Игорь Ларионов и Александр Могильный, Алексей Морозов и Павел Дацюк, Алексей Жамнов и Валерий Каменский, а также Вячеслав Фетисов и Николай Хабибулин. Сам же Фазель вспомнил своё хоккейное прошлое, взял в руки свисток и выступил в роли арбитра.

Перед началом встречи под своды арены в Санкт-Петербурге был поднят именной свитер швейцарского чиновника, а участники мероприятия произнесли добрые слова в адрес Фазеля. «Я знаю Рене больше 40 лет. Он был не только классным судьёй до своей работы в ИИХФ. Мало кто знает, что в 70-80-х годах, когда мы, советские хоккеисты, приезжали в Европу, Фазель бесплатно лечил нам зубы. Но если серьёзно, знаете, какая его самая главная победа в хоккее? Он убрал политику из хоккея. И дал возможность решать судьбу медалей на льду. Это твоя самая большая заслуга, Рене», — произнёс Фетисов.

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Спортивная составляющая в подобного рода мероприятиях неизменно отходит на второй план, но игра всё-таки ведётся на счёт. Начало матча лучше удалось команде «Легенды мирового хоккея», которая отправила три шайбы подряд в ворота российских звёзд. В начале второго периода россияне резко взялись за дело, всего за полторы минуты сумев превратить 0:3 в 3:3. Итоговый счёт на табло зафиксировал привычную для таких игр ничью — 4:4.

Самым же интересным моментом в сегодняшнем гала-матче стали пресс-подходы участников встречи. В первом перерыве матча с журналистами пообщался Рене Фазель, а во втором выступил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, жёстко раскритиковавший Федерацию хоккея России за то, что до сих пор нет ясности в вопросе, какой тренерский штаб повезёт национальную команду на Олимпийские игры 2022 года.

«Совершенно точно невозможно посчитать количество времени, которое я провёл в России. Могу сказать, что впервые я здесь побывал в 1981 году в Минске, потом в Москве. Насчет того, чтобы принять российское гражданство, почему нет. В первую очередь нужно как следует выучить русский язык, чтобы ответить на этот вопрос.

Не испортятся ли отношения России с ИИХФ после моего ухода? Кто бы из пяти кандидатов не стал новым президентом организации, я полностью уверен, что он будет уважать Россию. Россия — очень важный член мировой хоккейной семьи», — заверил Фазель.

«Это бардак, что до сих пор нет тренера у сборной, которая поедет на Олимпиаду. Что, это является интригой? Те, кто принимает решения, не готовы определиться? Это рождает нервозность у хоккеистов — знаю это точно, со многими общался. Нужно создавать штаб из уважаемых людей и ставить на лавку тех, кто понимает, что такое стиль НХЛ. Это Сергей Фёдоров, надо дать ему шанс, Слава Козлов, Сергей Гончар, возможно, Леша Жамнов. А мы все вместе можем помогать им консультациями. Отдайте хоккей хоккеистам, а мы разберёмся.

Видим, какие руководящие штабы у ведущих сборных мира. У других команд-претендентов с тренерами всё давно известно, там нет случайных людей. Между прочим, я последний тренер, который выиграл медаль на Олимпийских играх в составе сильнейших хоккеистов. Поэтому имею право на своё мнение. Скажу без обид: работа тренера здесь и в НХЛ — разные вещи. Все, что нужно — это знание предмета, уважение соперника, атмосфера и понятная тактика. Важно сплотить коллектив. Иностранные тренеры могут быть консультантами, но не возглавлять нашу сборную. Мы не настолько недееспособны, просто надо думать и готовить всё заранее. Надо дать шанс тем, кто хочет работать», — сказал Фетисов.

Слова Фетисова действительно имеют право на существование. Напомним, что главным тренером той же сборной Канады на Олимпиаде уже назначен двукратный обладатель Кубка Стэнли Джон Купер. В его тренерский штаб вошли такие специалисты, как Брюс Кэссиди («Бостон»), Питер Дебур («Вегас») и Барри Тротц («Айлендерс»).

Определилась со своим выбором и сборная США. Главным тренером «звёздно-полосатых» стал ещё двукратный обладатель Кубка Стэнли Майк Салливан, возглавляющий «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ. Его помощниками стали Тодд Рирден, Дэвид Куинн, Джон Хайнс и Райан Миллер. В случае российской сборной на данный момент известно только то, что Валерий Брагин должен повезти команду в Пекин (да и то Владислав Третьяк в своём ответе оставил знак вопроса), а вот ситуация с ассистентами главного тренера и вовсе находится в абсолютном тумане.