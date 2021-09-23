Защитник «Вашингтона» Орлов прошёл вакцинацию от коронавируса после возвращения в США

Хоккейный журналист Саманта Пелл поделилась информацией о процедуре вакцинации защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова.



«Из новостей коронавируса: Дмитрию Орлову сделали прививку, когда он вернулся в США из России. Он собирался сделать прививку в прошлом году перед плей-офф, но на тот момент вакцинирование было временно приостановлено. Врачи команды не рекомендовали делать вакцину в России, поэтому он сделал это после возвращения», — написала Пелл в «Твиттере».



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Орлов провёл 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 22 очка: забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф на счету Орлова три очка в пяти матчах.



Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. «Вашингтон» 14 октября примет «Рейнджерс».